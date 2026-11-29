На Рязанской ВДНХ приступили к монтажу катка и оформлению территории к новогодним праздникам. Об этом сообщает корреспондент «7инфо».

Каток будет оборудован системой дополнительного охлаждения. Это обеспечит высокое качество и безопасность льда весь зимний сезон.

Параллельно с устройством катка территорию ВДНХ украшают для создания зимней атмосферы. Здесь устанавливают сотни искусственных елей вдоль центральной аллеи и по периметру. Кафе и рестораны, находящиеся на территории, также начали украшать свои входы.

Напомним, каток с охлаждением также появится на Лыбедском бульваре.