С 1 декабря в России возобновлена программа льготного автокредитования, что неизбежно повлияет на рынок автострахования. Эксперты предсказывают изменение стоимости полисов ОСАГО и КАСКО.

Повышение спроса в декабре и будущее льготных кредитов

Возобновление государственной программы льготного автокредитования с 1 декабря вызовет кратковременный рост спроса на страховые услуги. Однако бюджет программы на 2027 год значительно сокращен и составляет всего 7 миллиардов рублей, что втрое меньше, чем в 2026 году. По оценкам специалистов, эти средства будут израсходованы в течение 4–6 недель, примерно к середине января.

Генеральный директор агрегатора «Полис.онлайн» Андрей Креер в беседе с Life.ru подчеркивает, что банки часто требуют наличия полиса КАСКО или повышают процентную ставку при его отсутствии. Следовательно, декабрь станет пиком оформления этих страховок, и предновогодних скидок ожидать не стоит.

В период с декабря 2026 по март 2027 года цена полного КАСКО может увеличиться на 10–15%, а для автомобилей с дорогими комплектующими рост будет еще более заметным, так как тарифы напрямую зависят от стоимости нормо-часа и запчастей.

Поиск альтернативы дорогому полису

В ответ на рост стоимости полного полиса автовладельцы все чаще выбирают усеченные страховые продукты. Спрос на «мини-КАСКО», который покрывает только основные риски, за первые две недели ноября вырос более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость такого полиса составила около 1850 рублей. Снизить расходы также помогают использование франшизы и тщательное сравнение предложений от различных страховых компаний.

ОСАГО: расширение тарифного коридора и пересмотр коэффициентов

Ситуация с ОСАГО развивается иначе, так как она не связана с кредитами, а зависит от регуляторных решений. Банк России инициировал расширение тарифного коридора для легковых автомобилей граждан до диапазона от 1000 до 10 398 рублей, что означает увеличение верхнего порога на 20%. Новые правила вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть в декабре или январе.

Кроме того, с 1 апреля 2027 года планируется пересмотр территориальных коэффициентов: в 32 населенных пунктах они будут снижены, а в 39 регионах — повышены. Опытные водители с большим стажем практически не заметят изменений, в то время как для новичков и тех, кто часто попадает в ДТП, стоимость полиса в первом полугодии следующего года может значительно вырасти.

Дополнительным фактором, влияющим на тарифы, может стать законопроект об увеличении лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей с 1 марта 2027 года. Если закон будет принят, страховщики включат эти риски в стоимость полисов.

Советы экспертов по экономии

Специалисты дают несколько советов автовладельцам:

Сравнивайте предложения. При оформлении автокредита необязательно покупать КАСКО у партнера дилера. Полис можно приобрести в любой аккредитованной банком компании, что часто позволяет найти более выгодные условия. Отказывайтесь от навязываемых услуг. Страхование жизни при автокредите добровольно. От него можно отказаться в течение 30 дней с полным возвратом средств, если за это время не произошел страховой случай.

Альтернативная точка зрения на рынок

В то же время директор по страховым продуктам маркетплейса «Сравни» Тарас Рева считает, что значительного роста цен до конца 2026 года не произойдет. По его мнению, тарифы КАСКО останутся относительно стабильными, а возможное увеличение будет незначительным. Относительно ОСАГО, с 1 декабря прямых регуляторных изменений базового тарифа не ожидается, однако страховые компании уже постепенно корректируют цены в рамках действующего коридора из-за повышения стоимости автозапчастей.

Рева также отметил, что государственные субсидии могут стимулировать спрос на электромобили и гибриды, что в долгосрочной перспективе также повлияет на структуру страхового рынка.