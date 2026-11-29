С приходом холодов многие люди замечают, что при вдохе морозного воздуха у них возникают резкие, но кратковременные боли в зубах. Стоматологи предупреждают, что это не просто временное неудобство, а сигнал, указывающий на возможные проблемы с эмалью или деснами.

Как рассказал «Газете.Ru» стоматолог-терапевт Зарина Кудзоева, зубная эмаль обычно надежно защищает внутренние ткани зуба от внешних воздействий, включая резкие перепады температур. Однако при истончении или повреждении эмали, а также при оголении корневой поверхности, холодный воздух может достигать чувствительных зон.

Врач объясняет это явление гиперестезией дентина — повышенной чувствительностью твердых тканей зуба. Когда дентинные канальцы открыты, воздействие температуры вызывает движение жидкости внутри них, что раздражает нервные окончания в пульпе зуба и вызывает болевые ощущения.

Зарина Кудзоева подчеркивает, что сам по себе холодный воздух не может повредить здоровый зуб. Он служит индикатором уже существующих проблем. Основные причины такой чувствительности включают: рецессию десны, при которой шейка и корень зуба обнажаются, эрозию эмали и клиновидные дефекты, повышенную стираемость зубов или бруксизм (непроизвольное скрежетание зубами), микротрещины, возникающие из-за агрессивной чистки или механических воздействий.

Игнорировать такие симптомы не стоит, так как со временем проблема может усилиться. В зависимости от диагноза врач подбирает индивидуальное лечение. Это может быть курс реминерализующей терапии, использование специальных десенсибилизирующих лаков для чувствительных участков или восстановление поврежденных тканей. В случае выраженной рецессии десны может потребоваться хирургическое вмешательство для закрытия оголенных корней.

Чтобы уменьшить дискомфорт и защитить зубы в холодное время года, Зарина Кудзоева рекомендует дышать через нос — при носовом дыхании холодный воздух согревается и увлажняется в носовых ходах, прежде чем попасть в рот. Используйте шарф — если носовое дыхание затруднено, обязательно прикрывайте рот и нос шарфом на улице. Кроме того, следует следить за питанием — ограничьте употребление кислых продуктов и напитков, которые могут дополнительно повредить уязвимую эмаль.