Строительство резиденции «Медный», расположенной на улице Пролетарская в Рязани, выходит на завершающий этап. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области, отметив высокие темпы работ.

В данный момент на объекте активно устанавливаются инженерные системы и коммуникации. Эксперты ведомства подчеркивают, что этот этап является критически важным для обеспечения будущих комфортных условий проживания.

Здание надежно защищено от внешних воздействий. Кровельные работы завершены, оконные блоки установлены по всему периметру. Это позволяет строителям приступить к внутренним работам независимо от погодных условий.

Одновременно с монтажом инженерных систем завершается отделка фасада и благоустройство придомовой территории. Проект включает создание полноценной инфраструктуры для отдыха: зеленых зон, прогулочных дорожек и специально оборудованных мест для отдыха на свежем воздухе.

Представители надзорного ведомства подтвердили, что все элементы здания прошли проверку и соответствуют утвержденному проекту.