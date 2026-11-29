Зима 2026—2027 в Рязани ожидается на 1—2 °C теплее климатической нормы, а количество осадков немного превысит средние многолетние показатели. При этом старт сезона окажется по-настоящему морозным: по данным «Яндекс Погоды», уже к 6—7 декабря температура в городе опустится до −15…−17 °C ночью.
Какая погода ждет Рязань в начале декабря
Метеорологическая зима пришла в город еще в конце ноября. 29 ноября в Рязани установился устойчивый минус (−3…−4 °C днем и до −7 °C ночью), а Гидрометцентр России выпустил предупреждение о гололедице и налипании снега.
В первую неделю декабря похолодание усилится:
- 1—5 декабря: днем −4…−8 °C, ночью до −9…−10 °C.
- 6—7 декабря: пик первой волны холода — днем −9…−11 °C, ночью −15…−17 °C.
Прогноз по месяцам: декабрь, январь и февраль
По сезонным оценкам «Яндекс Погоды» и Гидрометцентра России, в Центральной России (включая соседние Москву и Воронеж с аномалией +1,5…+1,7 °C) зима пройдет под знаком температурных качелей. Для Рязани прогноз выглядит так:
- Декабрь: несмотря на морозный старт, в среднем месяц окажется мягче обычного — около −4…+1 °C. Снегопады будут чередоваться с мокрым снегом и дождем, что создаст на улицах слякоть и гололедицу.
- Январь: самый холодный месяц сезона со средним диапазоном −9…−3 °C. На фоне общей теплой аномалии возможны отдельные ощутимые волны морозов.
- Февраль: переменчивая погода в пределах −8…−2 °C, где морозные дни и снегопады будут регулярно сменяться оттепелями.
Насколько это отклоняется от нормы для Рязани
Чтобы оценить масштаб прогнозируемого потепления, достаточно сравнить сезонный тренд со средними многолетними показателями для города:
|Месяц
|Климатическая норма температуры
|Норма осадков
|Прогноз на зиму 2026—2027 (ЦФО)
|Декабрь
|−5,4 °C
|48 мм
|−4…+1 °C (мягче нормы, слякоть)
|Январь
|−7,4 °C
|40 мм
|−9…−3 °C (самый холодный месяц)
|Февраль
|−7,1 °C
|37 мм
|−8…−2 °C (снегопады и оттепели)
Главная проблема зимы 2026—2027
Ключевым испытанием для рязанцев станут не экстремальные морозы, а частые переходы температуры через ноль. Из-за регулярных оттепелей снежный покров будет нестабильным: сугробы начнут подтаивать, а при возвращении минуса — превращаться в плотную ледяную корку на дорогах и тротуарах.
Синоптики подчеркивают, что долгосрочные прогнозы отражают только общий сезонный тренд. Точные даты сильных снегопадов, гололеда и резких похолоданий стоит отслеживать по краткосрочным сводкам на 3—7 дней.