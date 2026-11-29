Зима 2026—2027 в Рязани ожидается на 1—2 °C теплее климатической нормы, а количество осадков немного превысит средние многолетние показатели. При этом старт сезона окажется по-настоящему морозным: по данным «Яндекс Погоды», уже к 6—7 декабря температура в городе опустится до −15…−17 °C ночью.

Какая погода ждет Рязань в начале декабря

Метеорологическая зима пришла в город еще в конце ноября. 29 ноября в Рязани установился устойчивый минус (−3…−4 °C днем и до −7 °C ночью), а Гидрометцентр России выпустил предупреждение о гололедице и налипании снега.

В первую неделю декабря похолодание усилится:

1—5 декабря: днем −4…−8 °C, ночью до −9…−10 °C.

днем −4…−8 °C, ночью до −9…−10 °C. 6—7 декабря: пик первой волны холода — днем −9…−11 °C, ночью −15…−17 °C.

Прогноз по месяцам: декабрь, январь и февраль

По сезонным оценкам «Яндекс Погоды» и Гидрометцентра России, в Центральной России (включая соседние Москву и Воронеж с аномалией +1,5…+1,7 °C) зима пройдет под знаком температурных качелей. Для Рязани прогноз выглядит так:

Декабрь: несмотря на морозный старт, в среднем месяц окажется мягче обычного — около −4…+1 °C. Снегопады будут чередоваться с мокрым снегом и дождем, что создаст на улицах слякоть и гололедицу.

несмотря на морозный старт, в среднем месяц окажется мягче обычного — около −4…+1 °C. Снегопады будут чередоваться с мокрым снегом и дождем, что создаст на улицах слякоть и гололедицу. Январь: самый холодный месяц сезона со средним диапазоном −9…−3 °C. На фоне общей теплой аномалии возможны отдельные ощутимые волны морозов.

самый холодный месяц сезона со средним диапазоном −9…−3 °C. На фоне общей теплой аномалии возможны отдельные ощутимые волны морозов. Февраль: переменчивая погода в пределах −8…−2 °C, где морозные дни и снегопады будут регулярно сменяться оттепелями.

Насколько это отклоняется от нормы для Рязани

Чтобы оценить масштаб прогнозируемого потепления, достаточно сравнить сезонный тренд со средними многолетними показателями для города:

Месяц Климатическая норма температуры Норма осадков Прогноз на зиму 2026—2027 (ЦФО) Декабрь −5,4 °C 48 мм −4…+1 °C (мягче нормы, слякоть) Январь −7,4 °C 40 мм −9…−3 °C (самый холодный месяц) Февраль −7,1 °C 37 мм −8…−2 °C (снегопады и оттепели)

Главная проблема зимы 2026—2027

Ключевым испытанием для рязанцев станут не экстремальные морозы, а частые переходы температуры через ноль. Из-за регулярных оттепелей снежный покров будет нестабильным: сугробы начнут подтаивать, а при возвращении минуса — превращаться в плотную ледяную корку на дорогах и тротуарах.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочные прогнозы отражают только общий сезонный тренд. Точные даты сильных снегопадов, гололеда и резких похолоданий стоит отслеживать по краткосрочным сводкам на 3—7 дней.