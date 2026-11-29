Наступающая зима в Рязанской области обещает быть настоящей. Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов поделился прогнозом погоды на период с 29 ноября по 12 декабря и предупредил о радикальной перестройке циркуляционного режима атмосферы на зимний лад.

Холодный старт зимы уже в пути

По словам ученого, в атмосфере формируются мощные циркуляционные структуры, обеспечивающие холодный старт зимы в Центре России. Среди них — Гренландский блокинг, Монгольский антициклон и Североуральная ложбина.

Остаток Гренландско-Скандинавского антициклона в период с 28 по 30 ноября смещается с севера на юг, охватывая огромную территорию от Рижского залива до Причерноморья. Этот вихрь несет арктическое похолодание по всей Европе, от Южного Урала до Испании.

Для Рязанской области похолодание будет плавным, но устойчивым. В выходные днем ожидается минус 4–5 градусов, ночью — минус 7–8. В понедельник и вторник, 30 ноября и 1 декабря, днем температура опустится до минус 6–7, а ночью — до минус 9–11 градусов. На востоке области возможны морозы до минус 12.

Интересный феномен: тепло сверху, холод снизу

Ученый обратил внимание на любопытную метеорологическую особенность. Пик похолодания у поверхности земли совпадет с заметным потеплением на высоте около 1,5 километров. Если сейчас на этой высоте холоднее, чем у земли (минус 12 против минус 6), то к 1 декабря ситуация перевернется: внизу похолодает, а на высоте потеплеет до минус 3.

Это явление связано с так называемым адиабатическим разогревом воздуха при его опускании в зрелых антициклонах. Практический смысл этого феномена в том, что мороз будет переноситься легче и не станет слишком «колючим», поскольку верхние слои воздуха окажутся на 7 градусов теплее, чем у поверхности.

Важную роль в предстоящем похолодании сыграет и сформировавшийся в начале недели снежный покров. Именно от него воздух будет активно выхолаживаться, усиливая морозы.

Пик холода и возможные морозы до — 20 градусов

В первый день календарной зимы, 1 декабря, Гренландский антициклон прекратит свое существование в причерноморских степях. Однако его воздушные массы пойдут на пополнение новых барических максимумов, формирующихся от Альп до Алтая.

Одним из таких максимумов станет антициклон над Южным Уралом — своеобразный «гребень» знаменитого Монгольского антициклона, который возникает каждую зиму из-за сильного выхолаживания континентальных масс. Этот гребень протянется через Причерноморье на запад Евразии, пытаясь сформировать единую систему высокого давления, известную в метеорологии как «ось Воейкова».

Циклоны будут обходить эту ось с севера и юга. Если еще два дня назад расчеты обещали Рязани оттепель после 1 декабря, то по текущим прогнозам южно-уральский антициклон окажется сильнее и не пустит к нам атлантическое тепло. Циклоны принесут оттепель в Москву, Владимир, Воронеж и Тверь, но до Рязани доберутся лишь их отголоски.

При этом в районе 3 декабря ожидается кратковременное потепление до — 5.. — 7, но затем морозы снова усилятся. По некоторым оценкам, к выходным следующей недели и особенно к 6 декабря они могут приблизиться к — 20 градусам. Это будут отголоски сибирских морозов, которые проникнут в регион по краю южно-уральского антициклона.

Вторая декада: снег без оттепели

В начале второй декады декабря прогнозируется разрушение «оси Воейкова» и проникновение в регион южного циклона с осадками. В Рязанской области они выпадут в виде снега, тогда как в Туле и Липецке ожидается дождь.

Температуры вновь приблизятся к нулевой отметке, но полноценная оттепель, по предварительным оценкам, снова не дойдет до границ Рязанской области. При этом толщина снежного покрова может увеличиться вдвое.

Важное предупреждение от ученого

Сергей Тобратов подчеркнул, что среднесрочные прогнозы сейчас обладают высокой «подвижностью» и достоверны лишь на 3–5 дней. Все дальнейшие расчеты следует воспринимать как описание общих тенденций, а не как точный прогноз будущих событий. Процесс радикальной перестройки циркуляции атмосферы на зимний лад еще далек от завершения и идет с ускорением.