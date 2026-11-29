В ночь на 29 ноября над Рязанской областью сбили вражеские БПЛА. Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации, в течение ночи дежурными расчетами ПВО было перехвачено и уничтожено 1017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Рязанская область вошла в число регионов, где были уничтожены беспилотники. Помимо нашего региона, воздушные цели уничтожались над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, а также в Московском регионе, Республике Татарстан и Республике Крым.

Точное количество беспилотников, сбитых над Рязанской областью, не называется.

В ночь на 29 ноября в Рязанской области был введен режим «беспилотной опасности». Сигнал тревоги прозвучал в 00:42. В 07:09 объявили отбой.