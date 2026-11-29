Астролог Василиса Володина сравнила декабрь 2026 года со светофором, сигналы которого переключаются в непривычном порядке: сначала загорается красный (до 13 числа), затем сразу зеленый (с 14 по 26 декабря), а в финальные пять дней года — желтый.

Общий фон месяца, по ее оценке, можно описать фразой «не в своей тарелке». С 4 декабря Венера возвращается в Скорпион, а с 6 декабря Меркурий переходит в Стрелец — для обеих планет это некомфортные знаки изгнания. Чувства становятся вязкими и сложными, а слова теряют точность: человек говорит одно, собеседник слышит совсем другое.

В декабре 2026 года важнее не слова и эмоции, а конкретные поступки. Поддержку дает Марс в Деве — он помогает в точной, методичной работе руками и доведении дел до результата.

Красный свет: с 1 по 13 декабря

Первая половина месяца — самый нервный и травмоопасный отрезок. Астролог сравнивает его с поездкой в такси, водитель которого постоянно гонит, резко тормозит и дергает руль. В этот период возрастает риск поломок техники, сбоев в транспорте и связи, а также острых конфликтов на работе и в личной жизни.

Пик напряжения приходится на 8 и 9 декабря. По возможности на эти даты лучше не назначать важные переговоры и дальние поездки, а в спорах — не пытаться доказать свою правоту. Облегчение придет около 13 декабря: сразу три медленные планеты — Сатурн, Нептун и Юпитер — меняют направление движения, и процессы, которые буксовали еще с лета, наконец сдвигаются с мертвой точки.

Зеленый свет: с 14 по 26 декабря

Середина месяца открывает дорогу к празднику и становится самым продуктивным временем декабря. Напряжение спадает, а на смену ему приходят удачные возможности для общения, покупок и закрытия годовых задач:

Около 14 декабря — теплые дни для личной жизни, примирений после ссор и новых знакомств на ярмарках, катках или в спортзале.

— теплые дни для личной жизни, примирений после ссор и новых знакомств на ярмарках, катках или в спортзале. С 21 по 25 декабря — удачное окно для деловых и учебных переговоров, подписания документов и получения поддержки от влиятельных людей.

— удачное окно для деловых и учебных переговоров, подписания документов и получения поддержки от влиятельных людей. С 22 по 26 декабря — приятный фон сохраняется, но после зимнего солнцестояния возрастает риск путаницы, переплат за подарки и ошибок на эмоциях, особенно в день суперлуния 24 декабря.

Желтый свет: с 27 по 31 декабря

Последние пять дней года даются тяжелее, чем обычно. Из-за напряженных аспектов Солнца и Меркурия к Сатурну все процессы резко замедляются: накатывает усталость, растут пробки и очереди, сдвигаются графики доставок и рейсов.

Если на новогодние праздники запланирована поездка, Володина советует выезжать до 27 декабря. Разговоры с родителями, начальством и старшими родственниками в эти дни могут буксовать — возникает ощущение, что стороны говорят на разных языках. Пытаться пробить стену лбом в конце года бесполезно: лучше переключиться на спокойные бытовые задачи — уборку, украшение дома, готовку и завершение рабочих отчетов. По словам астролога, 2026 год завершится не громким фейерверком, а хорошо сделанной работой.