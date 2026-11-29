Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Евгения Медведева выразила уверенность в успешном выступлении Александры Трусовой (Игнатовой) в предстоящем финале международной серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

По мнению Медведевой, у Трусовой замечательные шансы на достойное выступление. Она отметила, что спортсменка уверенно исполняет сложные элементы, включая четверной флип и четверной тулуп. Также двукратная чемпионка мира выразила уверенность, что Трусова справится с тройным акселем, над которым работает уже длительное время.

«Уверена, что тройной аксель она тоже мучает, мучает и домучает. В итоге она исполнит этот тройной аксель, с которым борется уже очень много лет. В Сашку верим!» — сказала Медведева ТАСС.

Особое внимание Медведева уделила психологической устойчивости фигуристки. По ее словам, после возвращения в спорт Трусова стала значительно более стрессоустойчивой.

Говоря о перспективах на финале, Медведева затронула тему объективности судейства. Она отметила, что результат будет зависеть не только от качества исполнения программы, но и от оценок арбитров.

«Дело спортсмена — выйти и сделать свою работу. Дальше уже все будет зависеть от судейства. А судейство бывает разным. Давайте честно, нам не отдают, нас придерживают. Вот, например, этап Гран-при в Америке. Особенно после короткой программы. Саша была второй, японка — первой. Никто не спорит с местами, все спорят с баллами. Ну не может быть такого огромного разрыва! И нам явно показывают, что просто так ничего отдавать не будут», — отметила собеседница агентства.

Несмотря на эти сложности, Медведева подчеркнула важность самого факта участия российских фигуристов в международных соревнованиях. Хотя они выступают в нейтральном статусе, это значительный шаг не только для самих спортсменов, но и для всей страны.

Александра Трусова успешно преодолела отборочный этап, выступив на двух этапах Гран-при — в Китае и США. В обоих случаях она заняла второе место, набрав в сумме 26 очков, чего оказалось достаточно для попадания в финал престижной серии.