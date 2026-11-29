Сегодня, 29 ноября, в России отмечают День матери. Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жительницам региона с поздравлениями. Он подчеркнул значимость материнской любви и её влияние на жизнь каждого человека.

Павел Малков отметил, что материнская любовь безгранична и проявляется в самых незаметных, но значимых моментах.

«Мама чувствует, когда нужна помощь, и всегда разделяет наши радости и печали. Мы взрослеем, а она продолжает переживать за нас и гордиться нашими успехами», — написал губернатор.

Особое внимание Павел Малков уделил матерям, чьи сыновья и мужья сейчас защищают Родину. Он выразил им глубокую признательность за стойкость и терпение.

«Поздравляю с праздником всех мам. Особенно – матерей наших защитников. Желаю вам спокойствия, радостных встреч и побольше добрых вестей», — добавил глава региона.

В завершение своего обращения Павел Малков поблагодарил всех матерей Рязанской области за их неустанную заботу, тепло и поддержку.