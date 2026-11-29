Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности Киева остановить боевые действия на текущей линии фронта. Это заявление он сделал в интервью телеканалу Al Jazeera, подчеркнув намерение перевести конфликт в дипломатическое русло.

По словам Зеленского, российское руководство не намерено выводить свои войска с занятых позиций. Учитывая сложившуюся ситуацию на фронте, Киев предлагает зафиксировать текущее положение сторон. Такую инициативу украинский лидер назвал «очень большим компромиссом» со стороны Киева.

«Мы готовы к таким шагам — оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии столкновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом», — сказал Зеленский.

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Это была первая прямая встреча в таком формате с февраля 2026 года. Участники продолжили обсуждение условий мирного урегулирования, но не достигли соглашения о прекращении огня.