В Касимове приступили к монтажу главной новогодней елки города. На этот раз её решено установить на Соборной площади, где дерево будет закреплено с помощью горизонтальных опор по окружности. Однако это решение вызвало бурную дискуссию среди горожан в социальных сетях.

О начале работ сообщил канал «Типичный Касимов» в мессенджере «МАКС». В комментариях к публикации многие жители выразили недовольство выбранным местом. Одни обеспокоены безопасностью: «Слов нет просто. Сзади это что? Люди поубиваются», — написал один из касимовцев, указывая на потенциальный риск для прохожих из-за ведущихся рядом ремонтных работ.

Другие жители апеллируют к традициям и духовности места. «Там три храма, начинается рождественский пост, а там будут веселиться. Почему не оставить на Советской или вернуть на площадь Ленина?» — предложили они, считая Соборную площадь неподходящей для шумных гуляний.

Третьи напоминают о привычном расположении: «Верните елку на площадь Ленина или поставьте еще одну. Все было удобно много лет. Елка на Соборной площади — это красиво, но гулять надо на площади Ленина и не мешать жизни города».

Тем не менее, есть и те, кто поддерживает новое решение. «Наоборот, это наилучшее место. Там много места, удобное расположение», — отметил один из жителей, подчеркнув, что Соборная площадь позволяет установить елку без стеснения движения и с комфортом для посетителей.

С одной стороны, жители ценят традиционные локации, где сложились устоявшиеся традиции празднования. С другой стороны, новое место может предложить дополнительные возможности для организации мероприятий и придать празднику свежий облик.

Окончательное решение о месте установки елки и формате празднования остается за администрацией города, которая обычно учитывает как технические возможности площадки, так и пожелания горожан.