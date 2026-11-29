Подготовка к празднованию Нового 2027 года уже началась, и эксперты дают первые рекомендации по выбору наряда для встречи самого ожидаемого праздника многих россиян. Астролог Елена Скуратова в интервью «Москве 24» рассказала, какие цветовые гаммы, ткани и аксессуары помогут не только создать стильный образ, но и задобрить хозяйку наступающих 12 месяцев.

Согласно учению бацзы, новогодняя ночь ознаменует передачу эстафеты от Лошади к Козе. Поскольку грядет год Огненной Козы, базовым цветом для торжества становится красный, который символизирует амбиции, энергию и новые горизонты.

Однако эксперт предупреждает: Коза по своей природе является домашним и миролюбивым животным, поэтому агрессивные и кричащие оттенки лучше исключить. Идеальным выбором станут мягкие, пастельные вариации красного. Пудрово-розовый, нежный персиковый или теплый коралловый цвета помогут подчеркнуть мягкость энергий и расположить к себе символ года.

Тем, кто не готов облачиться в розовую гамму, астролог советует присмотреться к природной палитре. Оттенки зеленого, ассоциирующиеся с элементом Дерева, символизируют рост, обновление и процветание, что также будет весьма кстати в новогоднюю ночь. Если базовый гардероб уже сформирован, достаточно добавить к образу всего один акцент нужного цвета, например, в виде шарфа или сумочки.

Поскольку в китайской астрологии Коза считается покровительницей искусств, приветствуется творческий и утонченный подход к выбору фасона. Главное правило: наряд должен быть необычным, но при этом комфортным и не сковывающим движения.

Особое внимание стоит уделить фактуре ткани. Елена Скуратова настоятельно рекомендует отдавать предпочтение натуральным материалам. Шелк, лен, качественный хлопок или мягкий кашемир станут лучшей основой для праздничного образа.

Завершить композицию помогут правильные аксессуары. Эксперт советует выбрать изящные украшения из благородных металлов или натуральных камней. В качестве оригинального талисмана можно использовать тематическую деталь, подчеркивающую характер наступающего года, например, стильную брошь с изображением козы.

Подводя итог, астролог подчеркивает, что самый важный элемент любого наряда — это внутреннее состояние человека. Образ должен быть гармоничным и целостным. Уверенность в себе, спокойствие и искреннее хорошее настроение ценятся символом года гораздо выше, чем строгое следование цветовым канонам, и станут лучшим талисманом на удачу и благополучие.