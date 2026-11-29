В Рязани произошёл инцидент, связанный с работой службы доставки еды. Курьер доставил заказ, но затем забрал его обратно, оставив клиентов без ужина.

Жители дома № 18, корпус 11 на улице Зубковой сообщили о случившемся в канале «Подслушано в Рязани». Они сделали заказ через «Яндекс Еду», но вместо еды получили уведомление о доставке.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как курьер поднялся к квартире, положил пакет на коврик и сделал фото для подтверждения доставки в приложении. После этого он забрал пакет и ушёл.

Заказчики обратились в службу поддержки, требуя вернуть деньги. Однако компания отказалась, ссылаясь на фотоотчёт, подтверждающий доставку.