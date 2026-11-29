Вечером 29 ноября жители нескольких улиц Рязани столкнулись с отключением электроэнергии. Причиной обесточивания домов стало технологическое нарушение на городских сетях.

По данным АО «РГРЭС», в 18:30 подача электричества прекратилась для потребителей, проживающих на следующих улицах: Громовой, Добролюбова, Добролюбова 5-й проезд, Добролюбова 6-й проезд, Дорожная, Лесная, Лесной 1-й проезд, Лесной 1-й тупик, Тюленина, Шевцовой, Шевцовой 1-й проезд, Лесной 2-й проезд, Лесной 2-й тупик, Новосельская.

В настоящее время специалисты проводят работы по локализации поврежденного участка сети, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу ресурса. По предварительным оценкам энергетиков, на полное восстановление электроснабжения уйдет около 2 часов.

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.