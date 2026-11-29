В Тихом океане набирает силу явление Эль-Ниньо, которое, по оценкам ученых NASA, может войти в историю как одно из самых мощных за последние десятилетия. Исследователи проводят параллели с рекордным климатическим событием 1997–1998 годов, которое вызвало масштабные погодные катаклизмы по всему миру. Как это явление отразится на зиме в России и почему синоптики не могут дать точный прогноз на месяцы вперед, сообщают «Известия«.

Сходство с рекордным 1997 годом

Эль-Ниньо представляет собой фазу потепления поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. В норме пассаты сгоняют теплую воду на запад, но при ослаблении ветров она устремляется к побережью Южной Америки, меняя атмосферную циркуляцию и погоду на всей планете.

Проанализировав 35 лет спутниковых данных о высоте уровня моря, специалисты NASA обнаружили сходство между ситуацией в 1997 году и 2026 году. В обоих случаях теплая вода аномально быстро распространялась на восток. При этом нынешнее явление развивается даже стремительнее, чем его исторический аналог. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность сохранения сильного или очень сильного Эль-Ниньо в первые три месяца 2027 года превышает 83%.

Как изменится зима в России

Влияние Эль-Ниньо на российский климат неоднородно и зависит от типа явления. Текущее относится к «восточно-тихоокеанскому» типу, для которого характерен наиболее яркий температурный отклик на территории нашей страны.

Доктор географических наук, профессор МГУ Дарья Гущина объясняет, что статистика показывает четкую закономерность. Значительная часть России, включая европейскую территорию, юг Западной Сибири и часть Восточной Сибири (к западу от Байкала вплоть до границы с Казахстаном), с высокой вероятностью столкнется с положительными температурными аномалиями в декабре, январе и феврале.

Обратный эффект ожидается на Дальнем Востоке. Наиболее заметные отрицательные аномалии (то есть более холодная погода) характерны для побережья Охотского моря, Камчатки, арктического побережья и района к северу от Новой Земли.

Фактор внезапного стратосферного потепления

В конце октября — начале ноября в атмосфере произошло необычно раннее внезапное стратосферное потепление, которое обычно случается лишь в середине зимы. Это событие уже спровоцировало кратковременный очаг аномального холода на северо-востоке России.

Однако климатологи предостерегают от попыток списать всю зиму на этот фактор.

«Последствия внезапного стратосферного потепления наблюдаются в течение недели, иногда нескольких недель. Когда мы рассматриваем температурный отклик на Эль-Ниньо, то, как правило, оперируем месячными данными либо масштабами всего зимнего сезона. Стратосферное потепление, которое произошло сейчас, было достаточно коротким, и отклик на него тоже был кратковременным. Поэтому мы не можем говорить, что оно нейтрализует эффект Эль-Ниньо на всю зиму», — отмечает Дарья Гущина.

Почему точный прогноз на зиму невозможен

Несмотря на мощные суперкомпьютеры, ученые не могут предсказать точные даты снегопадов или конкретных морозов на месяцы вперед.

«Синоптические процессы в умеренных широтах имеют очень большую хаотическую компоненту. Процессы подобного временного масштаба прогнозируются не более чем за 10 дней, а официальные метеорологические центры, как правило, выпускают прогнозы с заблаговременностью семь дней, — поясняет эксперт. — Поэтому сейчас сказать, будут ли аномальные снегопады, продолжительные морозы или резкие температурные колебания в течение всей зимы, практически невозможно».

Сезонные прогнозы оценивают лишь вероятность того, что средняя температура месяца будет выше или ниже нормы, но не говорят о погоде в конкретный день.

Ситуацию усложняют такие труднопрогнозируемые факторы, как Арктическая осцилляция и Северо-Атлантическое колебание, которые определяют, будет ли в европейскую часть России поступать теплый атлантический воздух или арктический холод. Наложение этих процессов на эффект Эль-Ниньо создает высокую степень неопределенности.

Что ждать в 2027 году

По прогнозам, влияние текущего Эль-Ниньо сохранится до весны 2027 года, однако к лету его воздействие на климат Евразии значительно ослабнет. Площадь регионов с аномальными температурами или осадками сократится.

Тем не менее, ученые обращают внимание на глобальный аспект: мощное Эль-Ниньо усиливает обмен теплом между океаном и атмосферой. Это означает, что краткосрочный температурный всплеск наложится на общую тенденцию глобального потепления, что может сделать 2027 год одним из самых теплых в истории наблюдений.