Фото: Телеграм-канал Александры Трусовой
Новости России

Александра Трусова пошутила о материнских буднях перед этапом Гран-при в Китае

Анастасия Мериакри
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Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) поделилась с подписчиками в Telegram забавными деталями подготовки к международным соревнованиям. Она с юмором отметила сложности, связанные с путешествием с маленьким ребенком.

«Радость после успешных стартов в Казахстане начала было отпускать, но тут меня пригласили на этап Гран-при в Китае! Официально самая классная неделя в этом году. С легким ужасом представляю, сколько детской еды придется с собой везти. Все-таки Мишин аппетит растет едва ли не быстрее, чем сам Миша», — написала Трусова.

Несмотря на новый статус матери, спортсменка продолжает активно участвовать в соревнованиях и готовится к важным стартам. С 6 по 8 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет этап Гран-при. Изначально Трусова была в списке запасных, но получила приглашение на турнир после неожиданного отказа от участия бронзовой призерки чемпионата мира Ким Чхэ Ен из Южной Кореи. Это право она заслужила благодаря успешным выступлениям на серии «Челленджер»: победам на турнире в Казахстане и второму месту на этапе Kinoshita Cup в Токио.

На китайском этапе также выступят два российских фигуриста-одиночника: Евгений Семененко и Владислав Дикиджи.

Напомним, что 30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации с нового сезона. Атлеты смогут выступать в нейтральном статусе во всех видах спорта, входящих в ISU, включая фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт. Они смогут соревноваться как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

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