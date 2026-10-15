Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине

Алексей Самохин
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Ограничения в работе терминалов Starlink на Украине вызвали вопросы о роли Вашингтона в произошедшем. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что администрация Дональда Трампа не причастна к внезапным перебоям. В Белом доме, судя по этим заявлениям, стремятся дистанцироваться от ситуации.

«Военная хроника» рассматривает два возможных объяснения случившегося. Первое предполагает, что ограничения могли стать политическим сигналом Киеву. Второе заключается в том, что масштаб проблемы могли преувеличить украинские власти, чтобы использовать ситуацию в отношениях с США. 

Версия первая: сигнал от Трампа через Маска

Илон Маск неоднократно критиковал Владимира Зеленского в принадлежащей ему социальной сети X. На этом фоне ограничения Starlink можно трактовать как способ оказать давление на Киев, не связывая происходящее напрямую с решениями американской администрации.

В рамках этой версии Маск мог бы выступить посредником в неформальном политическом давлении. Ограничение спутниковой связи создало бы трудности для украинских военных, а Вашингтон получил бы возможность заявить, что не отдавал соответствующих распоряжений.

Автор «Военной хроники» допускает, что подобный сценарий мог бы использоваться для подталкивания Киева к переговорам. Однако сама по себе позиция Белого дома, отрицающего свою причастность, не доказывает, что ограничения были согласованы с Дональдом Трампом.

Отметим, что для Рязани, как и других городов России, отключение Starlink станет очень хорошей новостью, ведь с помощью спутников наводятся на цели беспилотники ВСУ. Правда, пока похоже, связь все-же работает. Наш большой материал на эту тему: Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно

Версия вторая: Киев использует ситуацию в своих интересах

Другая гипотеза предполагает, что украинские власти могли преувеличить последствия перебоев или представить их как намеренное решение США. В таком случае история со Starlink могла бы стать инструментом информационного давления на Вашингтон.

По этой логике, Киеву необходимо объяснять собственные действия на фоне разногласий с западными партнёрами. 

«Оказавшись под жесточайшим давлением европейских «ястребов» из НАТО, требующих от Киева постоянной эскалации и ударов вглубь России, Банковая активно ищет алиби, — пишет автор поста. — Сделав из американцев (в частности Трампа и Маска) виновников «предательства», Киев получает удобную индульгенцию: можно публично обвинить США в подрывае боеспособности Украины, а под прикрытием этих криков продолжать налёты дронов-камикадзе на Крым и российское приграничье и даже бить по НПЗ вопреки просьбе Трампа, оправдывая всё предательством».

Почему история обостряет отношения Вашингтона и Киева

Обе версии отражают сохраняющееся недоверие между США и Украиной. Вашингтон заинтересован в том, чтобы контролировать собственные политические и военные обязательства, а Киев стремится сохранить поддержку союзников и не допустить сокращения помощи.

Отдельный вопрос связан с ожиданиями украинского руководства от смены американской администрации. Автор «Военной хроники» полагает, что Киев рассчитывает переждать президентство Трампа в надежде на возможное возвращение демократов к власти и восстановление прежнего масштаба поддержки.

«Очевидно, что Украина, получившая все возможные преференции во время каденции Байдена, продолжает верить, что может пересидеть Трампа. Они явно рассчитывают на то, что другой президент (возможно, представитель демократов) снова закатит по рельсам войны вагоны с деньгами и всем остальным», — говорится в сообщении. 

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