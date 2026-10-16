В Рязани адвокатесса получила условный срок за мошенничество

В Рязанской области адвоката признали виновной в двух эпизодах мошенничества, связанных с обещаниями помочь осуждённым изменить вид наказания. Суд назначил женщине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия и суда, в январе 2024 года адвокат через посредника получила от осуждённого 800 тысяч рублей. Женщина утверждала, что передаст деньги сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те помогли заменить оставшуюся часть срока в колонии штрафом.

Однако выполнять обещание она не собиралась. Полученными средствами адвокат распорядилась по своему усмотрению.

В феврале 2024 года женщина попыталась получить от другого осуждённого ещё 900 тысяч рублей. За эту сумму она якобы гарантировала замену оставшейся части лишения свободы принудительными работами.

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли преступные действия. Получить деньги адвокат не успела.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. По совокупности преступлений женщине назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф.