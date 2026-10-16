Фото: vk.com/sudpress62
Происшествия

В Рязани адвокатесса получила условный срок за мошенничество

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области адвоката признали виновной в двух эпизодах мошенничества, связанных с обещаниями помочь осуждённым изменить вид наказания. Суд назначил женщине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия и суда, в январе 2024 года адвокат через посредника получила от осуждённого 800 тысяч рублей. Женщина утверждала, что передаст деньги сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те помогли заменить оставшуюся часть срока в колонии штрафом.

Однако выполнять обещание она не собиралась. Полученными средствами адвокат распорядилась по своему усмотрению.

В феврале 2024 года женщина попыталась получить от другого осуждённого ещё 900 тысяч рублей. За эту сумму она якобы гарантировала замену оставшейся части лишения свободы принудительными работами.

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли преступные действия. Получить деньги адвокат не успела.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. По совокупности преступлений женщине назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Реконструкция электросети в Кальном выходит на финишную прямую
Следующая статья
Избитый мужчина отказался от помощи медиков и умер через день за столом
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Опасность БПЛА действует в Рязани, в городе слышны громкие звуки

Рано утром в четверг, 15 октября, в Рязани действует угроза атаки БПЛА. В городе слышны громкие звуки.
Политика

Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине

«Военная хроника» рассматривает две версии ограничений Starlink на Украине: возможное давление со стороны США и использование ситуации Киевом в политических целях.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно, правила поведения

Все официальные заявления об утреннем налёте беспилотников на область.
Происшествия

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали БПЛА для атаки на Рязань 15 октября

Генерал-майор добавил, что большинство беспилотников уничтожают еще на подлете к цели.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу

В городе включили сирену.
Темы
Общество

13 мигрантов выдворили из Рязанской области с запретом на въезд 

Девять из них ранее отбывали наказание за преступления, включая сбыт наркотиков и применение насилия к представителю власти. 
Политика

Эксперт пообещал жесткий ответ России пиратам из Франции

Задержание нефтяного танкера DF Peak французскими военными в Индийском океане обострило отношения Москвы и Парижа. Французская сторона утверждает, что судно шло под фальшивым флагом и участвовало в незаконной перевозке топлива. Россия назвала произошедшее «вопиющим актом пиратства» и заявила о готовности принять ответные меры.
Новости кино и ТВ

Друг Николая Дроздова рассказал о его неожиданных планах

Телеведущий, зоолог Николай Дроздов вернулся к записи песен и вместе с художником Константином Мирошником готовит совместный альбом. По словам друга, музыкант хочет поддержать людей своим творчеством.
Культура и события

Павел Малков поздравил рязанских «Жемчужинок» с победой на всероссийском конкурсе

Рязанский театр танца «Жемчужинки» победил во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в номинации «Традиции». В отборочных этапах участвовали 262 коллектива со всей страны.
Общество

«Ростелеком» открыл набор детей и их наставников из интернатов и сельских школ на курсы по программированию

Обучение бесплатное, оно продлится шесть месяцев в очно-заочном формате.
Экономика и бизнес

«Известия»: Алкомаркеты сворачивают экспансию, сети сокращают число магазинов

На фоне ограничений и падения спроса ритейлеры делают ставку на эффективность вместо роста
Новости России

Избитый мужчина отказался от помощи медиков и умер через день за столом

После того, как потерпевший был избит двумя мужчинами, участники конфликта вызывали ему скорую медицинскую помощь, однако пострадавший от госпитализации наотрез отказался.
Общество

Реконструкция электросети в Кальном выходит на финишную прямую

Рабочие завершают обновление возле ЖК «Паруса»
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье