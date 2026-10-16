Молодые родители в Рязани воспитывали двух маленьких детей среди мусора

Полицейские Октябрьского района Рязани спасли двух маленьких детей, проживавших в квартире, не соответствующей санитарным нормам. Причиной для вмешательства стало сообщение от медицинского работника.

Врач детской поликлиники, проводивший плановый осмотр, обнаружил, что квартира, где жили дети, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Санитарные условия представляли опасность для здоровья детей.

Прибыв на место, сотрудники МВД убедились, что дети в возрасте 3 лет и 1,5 года живут среди мусора. Родителями малышей были молодые люди 20 и 25 лет. Ранее жалоб на семью не поступало.

Из-за угрозы для жизни и здоровья детей их изъяли из семьи и поместили в реабилитационные учреждения. С ними работают педагоги и психологи. В ближайшее время дети пройдут полное медицинское обследование.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. В зависимости от результатов, мать детей могут привлечь к ответственности по административному или уголовному законодательству.