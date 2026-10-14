Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Над Саратовской и Рязанской областями сбили 91 украинский беспилотник

Анастасия Мериакри
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В среду, 14 октября, средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов в небе над двумя регионами страны. Информация об этом содержится в актуальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

По состоянию на 18:00 14 октября, дежурные расчеты ПВО успешно сбили 23 беспилотника над территорией Рязанской области и 68 аппаратов над Саратовской областью.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал работу сил обороны региона.

«За прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты 23 БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Малков.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщил, что 14 октября были зафиксированы попытки атак на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные именно в Саратовской и Рязанской областях. Комментируя эти инциденты, заместитель председателя правительства подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о нежелании украинской стороны двигаться в сторону достижения энергетического перемирия.

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