В среду, 14 октября, средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов в небе над двумя регионами страны. Информация об этом содержится в актуальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

По состоянию на 18:00 14 октября, дежурные расчеты ПВО успешно сбили 23 беспилотника над территорией Рязанской области и 68 аппаратов над Саратовской областью.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал работу сил обороны региона.

«За прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты 23 БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Малков.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщил, что 14 октября были зафиксированы попытки атак на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные именно в Саратовской и Рязанской областях. Комментируя эти инциденты, заместитель председателя правительства подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о нежелании украинской стороны двигаться в сторону достижения энергетического перемирия.