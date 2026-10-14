Украина атаковала два НПЗ в Саратовской и Рязанской областях 14 октября

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил об атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты нефтеперерабатывающей промышленности страны. Об этом он сообщил журналистам 14 октября в кулуарах Российской энергетической недели.

По словам вице-премьера, опирающегося на данные Министерства энергетики и профильных компаний, 14 октября были зафиксированы атаки на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), расположенных в Саратовской и Рязанской областях, сообщает ТАСС.

Комментируя произошедшее, Александр Новак подчеркнул, что подобные действия свидетельствуют о том, что Киев не предпринимает шагов в сторону достижения энергетического перемирия.

Напомним, минувшей ночью над Рязанской областью сбили 7 беспилотников. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.