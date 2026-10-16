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Происшествия

Бывшего заместителя главного инженера в Рязани оштрафовали на 1,2 млн и лишили имущества за взятки

Анастасия Мериакри
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В Рязани суд вынес приговор бывшему заместителю главного инженера одного из городских предприятий. Его признали виновным в систематическом получении взяток от подрядчиков.

По данным следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года мужчина, занимавший на предприятии должность заместителя главного инженера по строительству и развитию, использовал свое служебное положение в личных целях. Он неоднократно получал крупные суммы денег от представителей двух компаний-подрядчиков. Взамен он обеспечивал этим организациям приоритетное заключение договоров на строительные работы и гарантировал их беспрепятственное принятие.

Факты были собраны первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Рязанской области. Суд признал их достаточными для обвинения по части 6 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в значительном размере). В процессе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест для исполнения приговора.

Суд назначил бывшему заместителю штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Ему также запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с закупками, в течение 3 лет. Арестованное имущество будет конфисковано в доход государства.

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