Культура и события

Появились билеты на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН

Анастасия Мериакри
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Любителей юмора и интеллектуальных состязаний приглашают на одно из главных событий культурной афиши региона. Во Дворце молодёжи в Рязани 18 октября в 18:00 состоятся сразу две игры 1/2 финала Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН.

В этом сезоне за путевки в решающую стадию чемпионата будут бороться девять ярких коллективов. Рязань представят следующие команды: «Сергевны» (Академия ФСИН), «ЧСВ» (РГРТУ им. В.Ф. Уткина), «Собаки Павлова» (РязГМУ) и «От души» (РГУ им. С.А. Есенина). Также в полуфинале выступит команда «Время первых» из РФМУ МВД имени В.Я. Кикотя.

Гостями рязанской сцены станут коллективы из соседних регионов и областей: воронежская команда «А кто хороший?» (ВГЛУ), туляки «3, 4 полет нормальный», «Сборная города Котовска» и представители Херсонской области с проектом «Рука в синице».

Если вы не успели приобрести билеты на полуфинал, у вас еще остается шанс стать зрителем грандиозного шоу. Билеты здесь: https://rzn.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-6356/

Кроме того, 7инфо запустил конкурс для своих подписчиков. Пять счастливчиков получат по два бесплатных билета на полуфинальные игры. Подробные условия участия в группе портала во ВКонтакте.

Возрастное ограничение 12+.

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