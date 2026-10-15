Нефтезавод в Рязани атаковали ракетами «Фламинго» и дронами

Минобороны России сообщило об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани утром 15 октября. По данным ведомства, с 4:00 до 7:00 российские военные перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа.

В министерстве заявили, что для отражения атаки задействовали зенитные ракетные войска, истребительную и армейскую авиацию, а также мобильные огневые группы.

После падения обломков беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

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