Фото: t.me/mod_russia
Происшествия

Нефтезавод в Рязани атаковали ракетами «Фламинго» и дронами

Алексей Самохин
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Минобороны России сообщило об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани утром 15 октября. По данным ведомства, с 4:00 до 7:00 российские военные перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа.

В министерстве заявили, что для отражения атаки задействовали зенитные ракетные войска, истребительную и армейскую авиацию, а также мобильные огневые группы.

После падения обломков беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

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