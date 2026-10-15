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Экология, природа, животные

Грибы покрылись белым налетом: миколог предупредил об опасности

Алексей Самохин
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В лесах Подмосковья грибники обнаружили множество деформированных грибов с необычным белым налетом. Причиной поражения может быть гипомицес золотистоспоровый (Hypomyces chrysospermus), паразит, который поражает белые грибы, подберезовики, подосиновики и другие виды. Миколог Гавриил Мелькумов в беседе с REGIONS объяснил, почему такие находки не стоит класть в корзину.

Опытный грибник из Шатуры Михаил Мартыненко обратил внимание на массовое поражение грибов в местных лесах. По его словам, даже после обильных дождей грибники возвращаются домой с почти пустыми корзинами.

Среди пораженных видов он назвал белые грибы, подосиновики, подберезовики и моховики. По его наблюдениям, паразит встречается и на других грибах, в том числе на свинушках и мокрухах.

Гипомицес золотистоспоровый активно развивается в теплую и влажную погоду. По словам Мелькумова, он встречается с июля по октябрь, а повышенная влажность способствует распространению спор.

Паразит сначала покрывает нижнюю часть шляпки гриба, а затем проникает внутрь и поражает его ткани. На поверхности появляется белый налет, напоминающий войлок. По мере созревания спор гриб-хозяин приобретает золотисто-желтый оттенок.

На следующей стадии могут появиться янтарные или коричневые пятна. Это гуттационная жидкость, которая выделяется при разложении пораженного плодового тела. Еще один характерный признак заражения, по словам миколога, неприятный запах.

Мелькумов не рекомендует употреблять в пищу грибы, пораженные гипомицесом золотистоспоровым. Внутри таких плодовых тел могут развиваться бактериальные процессы, из-за которых грибы становятся потенциально опасными.

Кроме того, на поверхности болетовых грибов могут поселяться плесневые грибы из родов Penicillium и Aspergillus.

Если гриб деформирован, покрыт подозрительным налетом или имеет неприятный запах, лучше оставить его в лесу. Отсутствие явных признаков порчи не гарантирует безопасность находки.

Миколог отмечает, что проблема встречается не только в Московской области. Похожие случаи наблюдают и в Воронежской области. Данных о ситуации в Рязанской области в публикации REGIONS не приводится.

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