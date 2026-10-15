Бастрыкин поручил доложить о деле подростка, упавшего в котлован в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела о травмировании 12-летнего мальчика в Рязани. Ребенок упал в неогороженный котлован после того, как его толкнули другие подростки.

Инцидент произошел в августе. Мальчик ехал на велосипеде, когда группа подростков толкнула его. Ребенок упал в котлован на строительной площадке и получил травмы, потребовавшие медицинской помощи.

Мать пострадавшего заявила, что врачи несвоевременно назначили необходимое лечение. По ее словам, теперь мальчику предстоит длительная и дорогостоящая реабилитация.

Следственное управление СК России по Рязанской области первоначально возбудило уголовное дело по факту происшествия. Позже надзорный орган отменил это процессуальное решение.

Региональное следственное управление вновь возбудило дело, чтобы защитить права несовершеннолетнего и дать правовую оценку произошедшему.

Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского управления СК Олегу Васильеву доложить о ходе расследования, а затем представить окончательные результаты.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.