В Рязани изменят маршруты общественного транспорта из-за ремонта Московского шоссе

Администрация Рязани сообщила об изменении движения общественного транспорта.

В связи с проведением дорожно-строительных работ и закрытием движения транспорта на участке автодороги по Московскому шоссе от дома 10 к. 5 до пересечения с Михайловским шоссе с 22:00 16 октября до 06:00 17 октября и с 22:00 17 октября до 06:00 18 октября движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

— автобусы маршрутов №№ 7, 24, 27, 30М3, 41М2, 47М2, 50М3, 53М3, 66М2, 68М3, 71М2, 73М2, 75М3, 88М2, 95М2 на участке пути между остановками «Вокзальная ул.» и «ТРЦ Премьер» будут следовать по Михайловскому ш., Московской ул., Шоссейному пер. (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрута № 46М3 от остановочного пункта «Дом Художника» в прямом и обратном направлении следуют по Северной окружной дороге, далее по маршруту;

— движение троллейбусов на период проведения работ приостанавливается.

Администрация города обращается к жителям с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.