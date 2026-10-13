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Новости России

В Москве школьницу по очереди растлевали брат, сосед и отчим

Никита Рязанцев
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Школьницу из Москвы растлевали сводный брат, сосед по даче и отчим. Недавно удалось привлечь к ответственности сожителя ее матери, который несколько лет удовлетворял похоть с помощью ребенка, пишет «МК».

По данным издания, семья живет в квартире на юго-западе Москвы столицы. Мать девочки работала по ненормированному графику, поэтому дочь часто оставалась наедине с мужчиной, который время от времени трудился удаленно.

«Он заставлял ее делать неподобающие вещи, а на 13-летие подарил фаллоимитатор, объяснив, для чего нужен этот агрегат», — говорится в публикации.

В январе этого года семиклассница рассказала о пережитом школьному психологу. Вскоре началось расследование, по итогу которого Черемушкинский суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы.

Столичные следователи выявили и другие жуткие факты об этой семье. Выяснилось, что сводный брат девочки, который на 5 лет старше нее, тоже проявлял сексуальный интерес к ней. Свои приставания он называл «аттракционом». До насилия в этом случае дело не дошло.

Кроме того, летом 2021 года семья переехала на дачу во время пандемии. Тогда к девочке стал приставать 65-летний сосед, близкий друг ее бабушки. Его задержали и надолго отправили в колонию.

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