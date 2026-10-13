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Новости России

Маммолог развеяла главные мифы о раке груди

Никита Рязанцев
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Многие пациенты относят к причинам рака груди факторы, которые не имеют никакого отношения к реальной причине заболевания, заявила в беседе с «Бел.Ру» маммолог Дарья Лебедева.

Врач рассказала, что часто женщины винят бюстгальтеры с косточками и дезодоранты. Некоторые считают, что к болезни причастны ушибы груди или длительный прием КОК.

«Какие только вопросы и мифы я ни слышу у себя на приеме. Ни один из мифов так и не подтвердился ни в научной литературе, ни в жизни», — подчеркнула Лебедева.

Часть россиянок и вовсе называют причиной рака ежегодную маммографию. Однако, как отметила специалист, на современных цифровых аппаратах процедура безопасна и безболезненна. Она призвала делать ее с 5-го по 12-й день цикла.

«В борьбе между страхом и здравым смыслом должен победить последний», — сказала врач.

Маммолог обратила внимание, что у пациенток нередко находят доброкачественные образования, которые не требуют операции.

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