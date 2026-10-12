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Десятилетний прорыв: Володина назвала 4 знака зодиака, которые войдут в уникальную эру перемен

Анастасия Мериакри
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Астролог Василиса Володина предрекла ряду знаков зодиака наступление уникального периода трансформации, старт которому будет дан уже в 2027 году. По словам эксперта, речь идет не о мимолетных вспышках удачи, а о глобальных планетарных процессах, способных перекроить жизнь на целое десятилетие.

В настоящее время, отмечает Володина, запускаются масштабные космические ритмы, открывающие для избранных созвездий так называемый коридор возможностей. Этот редкий астрологический феномен способен кардинально улучшить финансовое состояние, изменить социальный статус и обновить внутренние ориентиры. Особенно мощным этот импульс окажется для представителей земной и воздушной стихий, чей потенциал в последнее время сдерживался внешними обстоятельствами.

Близнецы окажутся в самом эпицентре перемен. Влияние высших планет подтолкнет их к качественному скачку в мышлении, смене окружения и решительным публичным действиям. Запуск новых проектов или кардинальная смена профессии принесут этим представителям зодиакального круга заметное социальное признание.

Тельцам предстоит вступить в эпоху стабильного материального роста. Усилия и вложения прошлых лет начнут приносить многократную отдачу, открывая доступ к серьезным инвестициям и даря долгожданное чувство надежности.

Водолеи переходят в эволюционный цикл, где их природная способность генерировать нестандартные идеи станет главным козырем. Именно этот навык позволит им уверенно занять лидирующие позиции в своем деле.

Девам звезды готовят долгожданное освобождение от тяжелого груза чужой ответственности. У них появится шанс выстроить четкие личные границы и направить высвободившуюся энергию на укрепление собственного благополучия.

Ключом к успешному прохождению этого периода Володина называет готовность отказаться от устаревших схем и без колебаний отсекать все, что тянет назад.

По материалам «Про город«

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