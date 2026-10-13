Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Шарий намекнул, почему в Киеве не было тревоги после пуска российских ракет

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Тревога была объявлена накануне в Киеве лишь после того, как ракеты нанесли удар по военным целям в городе, из-за того, что США могли прекратить передачу разведданных Украине, намекнул блогер Анатолий Шарий в публикации в Telegram.

Он прикрепил к публикации заявление Воздушных сил страны, согласно которому информации о пусках баллистики с территории России не поступало, хотя незадолго до этого в городе прогремели взрывы.

Шарий сопроводил пост черно-белыми кадрами, на которых запечатлен глава Белого дома Дональд Трамп с серьезным выражением лица, который по-отцовски держал за шею Владимира Зеленского. Тот, в свою очередь, выглядит провинившимся.

Также блогер использовал для видеоряда песню «Первая причина это ты» Игоря Николаева.

Как писали ранее украинские СМИ, представители Трампа предупредили украинцев о возможном прекращении передачи разведданных, если те не откажутся от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Минобороны рассказало об отражении ночной атаки БПЛА ВСУ
Следующая статья
Tesla Романа Старовойта год не могут продать после смерти экс-министра
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Интересное

Десятилетний прорыв: Володина назвала 4 знака зодиака, которые войдут в уникальную эру перемен

Астролог Василиса Володина предрекла ряду знаков зодиака наступление уникального периода трансформации, старт которому будет дан уже в 2027 году.
Экология, природа, животные

В Рязанской области нашли «редкий двухэтажный» белый гриб

На этом сюрпризы прогулки не закончились. Чуть позже грибники собрали на соседнем поле букет колокольчиков и ромашек — цветов, которые обычно ассоциируются с июнем и июлем, а не с серединой осени.
Новости кино и ТВ

Умер актер Ар Джей Митте из сериала «Во все тяжкие»

Американский актер Ар Джей Митте, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет. О его смерти сообщили представители артиста, пишет Deadline.
Темы
Новости России

Маммолог развеяла главные мифы о раке груди

Многие пациенты относят к причинам рака груди факторы, которые...
Новости России

ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак на Москву с начала осени

Минувшим вечером и утром во вторник украинские дроны пытались...
Новости России

В ОП раскрыли детали новой инициативы о повышении пенсии с 70 лет

Фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости следует...
Новости России

Кардиолог назвал напиток, резко снижающий риск деменции

Кофе при умеренном потреблении может снизить риск развития деменции,...
Новости России

Академик РАН рассказал о «программе», ограничивающей срок жизни человека

Во многих биологических организмах заложена колоссальная мощь по обновлению,...
Новости мира

В 51 год умерла звезда шоу «Голос» Карина Зевиани

Известная бразильская певица Карина Зевиани умерла в больнице после...
Новости России

Эксперт объяснил, для чего ВСУ запускают воздушные шары над Россией

Украинские военные могут использовать воздушные шары над территорией России...
Новости России

Петербурженка, отравившая сына уксусом, вела блог для мамочек

Многодетная мать из Петербурга, которая насильно влила 12-летнему сыну...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье