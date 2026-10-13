Шарий намекнул, почему в Киеве не было тревоги после пуска российских ракет

Тревога была объявлена накануне в Киеве лишь после того, как ракеты нанесли удар по военным целям в городе, из-за того, что США могли прекратить передачу разведданных Украине, намекнул блогер Анатолий Шарий в публикации в Telegram.

Он прикрепил к публикации заявление Воздушных сил страны, согласно которому информации о пусках баллистики с территории России не поступало, хотя незадолго до этого в городе прогремели взрывы.

Шарий сопроводил пост черно-белыми кадрами, на которых запечатлен глава Белого дома Дональд Трамп с серьезным выражением лица, который по-отцовски держал за шею Владимира Зеленского. Тот, в свою очередь, выглядит провинившимся.

Также блогер использовал для видеоряда песню «Первая причина это ты» Игоря Николаева.

Как писали ранее украинские СМИ, представители Трампа предупредили украинцев о возможном прекращении передачи разведданных, если те не откажутся от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.