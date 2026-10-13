В ОП раскрыли детали новой инициативы о повышении пенсии с 70 лет

Фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости следует повышать не с 80, как это предусмотрено сейчас, заявил ТАСС член Общественной палаты Владислав Гриб.

«С учетом продолжительности жизни все-таки надо не с 80, а с 70 лет автоматически повышать уже имеющуюся страховую часть пенсии», — сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что с возрастом люди тратят больше денег на лекарства, санатории и поддержание здоровья. При этом значительная часть этих затрат ложится на плечи самих пенсионеров.

Гриб подчеркнул, что более раннее увеличение размера пенсии помогло бы пожилым людям лучше справляться с дополнительными расходами. Он добавил, что чем дольше человек живет, тем больше финансовых ресурсов ему требуется.

В России дважды проиндексируют страховые пенсии в следующем году. Глава Минфина Антон Силуанов ранее пояснил, что 1 февраля выплаты увеличат по уровню инфляции, а 1 апреля — в соответствии с ожидаемым ростом зарплат.