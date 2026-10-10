Эксперт объяснил, для чего ВСУ запускают воздушные шары над Россией

Украинские военные могут использовать воздушные шары над территорией России для доставки дронов, допустил в беседе с «АиФ» эксперт Юрий Кнутов.

В пятницу подобные объекты сбили над Ярославской областью. За три дня до этого Минобороны сообщало, что украинский аэростат с модулем Starlink уничтожили на высоте более десяти километров.

Собеседник издание пояснил, что к воздушным шарам могут цеплять беспилотники Hornet, затем они летят на высоте до трассы «Новороссия», где их отцепляют и они ведут атаку.

«Также ВСУ применяли эти шары с терминалом Starlink, чтобы наводить дроны точно на цель. Фактически это некий псевдоспутник, подобие спутника Starlink», — рассказал Кнутов.

Он подчеркнул, что третий вариант применения может быть связан с радиотехнической разведкой.

Эксперт допустил, что на воздушном шаре, который сбили над Ярославской областью, могла находиться аппаратура, которая фиксирует нахождение российских систем ПВО и передает данные.

Кнутов добавил, что бойцы успешно обнаруживают и сбивают такие метеозонды, несмотря на то, что они являются почти незаметными.