Устроивший смертельное ДТП на Солотчинском мосту водитель был пьян 

УМВД России по Рязанской области сообщает:

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что 21-летний водитель автомобиля «Рендж Ровер» — участник дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 октября 2026 года на Солотчинском мосту, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим ранее возбужденное в отношении него Следственным управлением УМВД России по Рязанской области уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ будет переквалифицировано.

Обвинение ему будет предъявлено по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортным средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Мера пресечения в отношении подозреваемого будет избрана после выписки его из медицинского учреждения.

Следователь полиции намерен ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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