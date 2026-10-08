Происшествия

В Рязани ищут очевидцев ДТП с погибшими сёстрами на мосту через Оку

Алексей Самохин
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Родственники и знакомые двух сестёр, погибших во время ДТП на мосту через Оку в Рязани, просят откликнуться очевидцев аварии. Соответствующий пост опубликован в группе «Солотча инфо». 

Напомним, 2 октября, около 6:00 утра на Солотчинском мосту произошло ДТП с участием трёх автомобилей: «Рендж Ровер», «Киа Спортейдж» и «Лада Веста». По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажирка автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир «Рендж Ровера», а также водитель «Лады Весты» получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

На опубликованном в Сети видно, как «Рендж Ровер» на большой скорости врезается в едущую впереди легковушку. «Киа Спортейдж» после удара практически разлетается на части. 

После случившегося возбуждено уголовное дело. По неофициальным данным, за рулём «Рендж Ровера» находился 21-летний молодой человек.

«Водитель «Рендж Ровера» должен понести наказание по всей строгости закона. Мы не хотим, чтобы это осталось без последствий», — пишет автор поста в соцсети ВКонтакте

Одно из мнений выразил в комментариях пользователь с ником Моя Полиция Меня Бережёт (орфография и пунктуация авторские):

«Разве такое дело можно замять?? Ведь есть видео, водитель range rover 100% виновен. На мой субъективный взгляд следствие должно установить только степень вины. Другой вопрос в том, какие санкции и наказания предусматривает, та статья УК РФ, которую будут инкриминировать виновнику ДТП, сопоставимы ли они с тем что он натворил!?».

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