Сергей Суровикин, кадр из видео Минобороны РФ
Политика

Американский офицер назвал последствия возвращения «генерала Армагеддона»

Никита Рязанцев
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Перед генералом Сергеем Суровикиным могут стоять архиважные задачи в случае его возвращения в зону СВО, заявил военный эксперт, офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник в беседе с «МК».

О возвращении Суровикина написала британская газета The Telegraph. По данным издания, генералу, которого на Западе прозвали «Армагеддоном», поручили уничтожить мосты в Киеве и разделить город пополам. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

«Уничтожая мосты, мы перережем снабжение группировок ВСУ на востоке. Противник просто не сможет перекидывать на фронт военную технику, топливо, амуницию, которые идут с запада на передовую», — пояснил Крапивник.

По его мнению, противник, скорее всего, найдет способ, как продолжать снабжать свои войска, но делать ему это будет гораздо сложнее.

Когда колонна грузовиков способна пересечь мост всего за две минуты и продолжить движение, это одно. Совсем другое — искать объездные пути, использовать паромную переправу или возводить временные мосты, добавил эксперт.

Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО с 8 октября 2022 года. 11 января 2023 года его на этом посту сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. После 24 июня 2023-го генерал исчез из публичного поля. Тогда появилось видео, на котором он призвал мятежных бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться.

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