Балканский циклон, накрывший Центральную Россию обильными снегопадами, спровоцировал не только транспортный коллапс и перебои с электричеством, но и настоящий ажиотаж на рынке снегоуборочной техники и услуг. Жители региона, готовясь к зимнему сезону, массово скупают лопаты, щетки и специализированное оборудование, а цены на услуги ручной уборки снега заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поясняет, что Балканский циклон — это типичный южный циклон, который ежегодно приносит значительные осадки в холодное время года.

«Поздней осенью он несет сильные дожди, а зимой приходит со снегом или мокрым снегом», — отмечает метеоролог.

По прогнозам специалистов, на текущей неделе выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков. К четвергу, 26 ноября, высота снежного покрова в столице может достигнуть 10 сантиметров. Однако, как подчеркивает Позднякова, это явление нельзя назвать рекордным: «У нас были и более интенсивные осадки в ноябре».

В ближайшие дни давление начнет расти, осадков станет меньше, а высота снежного покрова либо сохранится на текущем уровне, либо увеличится незначительно — максимум на 1 сантиметр.

Рост спроса на снегоуборочную технику

Несмотря на то, что снегопад не стал метеорологической сенсацией, он спровоцировал настоящий бум на рынке товаров для уборки снега. По данным одного из крупнейших маркетплейсов, с 18 по 23 ноября продажи снегоуборщиков и лопат для чистки снега выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажи воздуходувок выросли в 2,2 раза, а щеток для очистки автомобилей от снега — в два раза по сравнению с 2025 годом.

Причем ажиотаж начался задолго до первого серьезного снегопада.

«Спрос на такие товары начался у нас уже в октябре», — рассказали в столичном магазине инструментов.

Что покупают россияне: топ товаров для борьбы со снегом

Аналитики рынка выделили наиболее востребованные категории товаров, которые массово скупают жители Центральной России:

Для частных домов и загородных участков:

Поликарбонатные лопаты — легкие, прочные, не примерзают к снегу

Снегоплавильные установки — дорогостоящее, но эффективное оборудование для больших территорий

Движки для снега — широкие пластиковые совки для быстрой расчистки больших площадей

Для автомобилей:

Скребки с телескопическими ручками — позволяют дотянуться до любой части кузова

Щетки с мягким ворсом — не царапают лакокрасочное покрытие

Снеговые метелки — для быстрой очистки стекол и фар

Для профессиональной уборки:

Бензиновые и электрические снегоуборщики — для больших территорий

Воздуходувки — для сдувания снега с крыльца, дорожек и автомобилей

Цены на услуги уборки снега: подорожание на 20 процентов

Пока одни скупают инвентарь, другие предпочитают делегировать уборку профессионалам. Однако и здесь цены заметно выросли.

Организатор работ по уборке снега поделился актуальными расценками: «В этом сезоне работа будет стоить 1000 рублей. В прошлом было меньше процентов на 10–20».

Важно понимать, что эта сумма — стоимость работы одного человека без учета инструмента. Клиент должен предоставить лопаты и скребки самостоятельно.

«С инструментом дороже. Почему? Современные лопаты быстро приходят в негодность. А они стоят денег», — объясняет собеседник «Вечерней Москвы».

Факторы подорожания услуг:

Износ оборудования — пластиковые и металлические лопаты стираются за один-два сезона интенсивной работы Рост цен на инвентарь — производители поднимают цены вслед за ростом спроса Сезонный ажиотаж — в периоды сильных снегопадов цены могут временно повышаться из-за высокого спроса Транспортные расходы — доставка бригады и оборудования на объект

Аналитики ожидают, что спрос на снегоуборочную технику останется высоким до конца февраля. Если зима окажется снежной, цены на услуги ручной уборки могут вырасти еще на 10–15%.