В среду, 25 ноября, на заседании регионального парламента в первом чтении принят законопроект «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов».

Как доложила министр финансов региона Марина Наумова, доходы областной казны на 2027 год запланированы в объеме 124,2 млрд рублей (2028 — 118,3 млрд, 2029 — 107,1 млрд), расходы — 125,9 млрд рублей (2028 — 119,5 млрд, 2029 — 108,2 млрд). Дефицит прогнозируется на уровне 1,7 млрд рублей в 2027 году, 1,2 млрд — в 2028-м и 1,1 млрд — в 2029-м. Финансирование дефицита в 2027 году будет осуществляться исключительно за счет казначейского инфраструктурного кредита и ожидаемых остатков средств на счете облбюджета, коммерческие заимствования не предусмотрены. Госдолг прогнозируется в объеме 19,3 млрд рублей, или 21,9% к собственным доходам, и останется на безопасном уровне в плановом периоде (22,4% в 2028 году и 24,3% в 2029-м). Продолжается списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.

Отвечая на вопрос председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Андрея Семенюка, Марина Наумова отметила положительную динамику НДФЛ и позитивное исполнение муниципальных бюджетов. На региональном уровне принято решение о списании муниципалитетам 2/3 бюджетных кредитов — общая сумма почти 539 млн рублей, высвобождаемые средства предлагается направлять на проекты в сфере ЖКХ.

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Владимир Рожков поинтересовался эффектом от новых инвестпроектов. Глава минэкономразвития Андрей Ворфоломеев сообщил, что в 2026 году заявки региона на строительство бизнес-парков «Космос» и «Рязань» победили в отборе Минэкономразвития России с общим финансированием 1,8 млрд рублей. Планируется разместить 63 резидента и создать 600 рабочих мест; за счет федерального финансирования регион получит сети, дороги и подготовленные площадки, а бюджетные средства вернутся многократно через расширение налоговой базы.

В 2027 году сохранены и проиндексированы все меры социальной поддержки граждан; в законопроекте предусмотрены все меры поддержки и социальные сервисы для участников СВО.

«Будем честны: новый трехлетний бюджетный цикл приходится на непростой период для экономики области и страны в целом. В сложных условиях команда правительства региона сбалансировала все показатели с учетом реальных доходных возможностей области и федеральных трансфертов. Для нас важно, что все социальные гарантии и обязательства подкреплены финансово. В законопроекте предусмотрены все меры поддержки и социальные сервисы для участников специальной военной операции. Несмотря на высокую социальную нагрузку, в проекте бюджета удалось найти точки роста. Финансово обеспечено строительство знаковых для области объектов, софинансирование нацпроектов. Предлагаю поддержать законопроект», — подытожил обсуждение спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

Поправки будут приниматься профильным комитетом до 18:00 7 декабря. Второе, окончательное чтение запланировано на середину декабря.