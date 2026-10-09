Трусова выиграла золото на международном турнире в Казахстане и обновила личные рекорды

Российская фигуристка Александра Трусова одержала уверенную победу на международном челленджере «Мемориал Дениса Тена», который прошел на льду арены «Халык» в Казахстане. Спортсменка показала выдающийся результат, обновив свои достижения, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Итоговая сумма баллов Трусовой составила 226,01. Этот результат стал не только ее первым золотом в текущем сезоне, но и новым личным рекордом, превысившим ее предыдущее лучшее достижение, установленное на турнире в Японии (221,06 балла и серебро), более чем на пять пунктов. Фигуристка обновила максимумы в короткой программе (77,38 балла), в произвольной (148,62 балла) и по сумме двух программ.

Подопечная Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова вышла на лед с невероятной уверенностью. Произвольную программу она открыла сложнейшим четверным лутцем. Несмотря на небольшой недочет при выезде, все остальные элементы были исполнены на максимальные уровни с отличными надбавками за качество.

Александра продемонстрировала зрелое, осознанное катание, сочетая фирменную мощь с новым спокойствием и хладнокровием, что и сделало ее выступление по-настоящему чемпионским. Этот успех стал ярким доказательством того, что возвращение в спорт спустя год после рождения ребенка не является препятствием для достижения великих целей.

Серебряную медаль турнира завоевала представительница Южной Кореи Ким Юджэ, набравшая 209,20 балла. Бронза досталась хозяйке льда Софье Самоделкиной с результатом 204,36 балла.

Успешно выступили и другие российские спортсменки. Мария Захарова, для которой это был первый международный старт в сезоне, заняла пятое место (187,77 балла). В произвольной программе ученица Анны Царевой пошла на четверной тулуп. К сожалению, прыжок не удался, но фигуристка проявила невероятный характер, собралась и откатала остаток программы «на разрыв», рухнув на лед от истощения сразу после финального аккорда.

Дебютантка международных соревнований Дина Хуснутдинова финишировала седьмой (185,70 балла). В произвольной программе она смело пошла на два тройных акселя: первый был исполнен в каскаде с двойным тулупом, а второй не задался. Во второй половине проката спортсменка сдвоила риттбергер, но в целом достойно справилась с остальными элементами.