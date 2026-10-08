Тамара Глоба назвала три знака зодиака, у которых полоса везения затянется до Нового года

Конец года традиционно ассоциируется с авралами и спешным закрытием дедлайнов, однако для некоторых представителей зодиакального круга этот период станет временем настоящего триумфа. Астролог Тамара Глоба составила подробный прогноз на вторую половину осени и декабрь, выделив три знака, чья жизнь кардинально изменится к лучшему благодаря мощной поддержке планет.

Овен: стремительный финансовый прорыв

Для огненного Овна завершение года ознаменуется преодолением затяжных препятствий. Все усилия, вложенные в профессиональную деятельность в последние месяцы, начнут приносить ощутимые плоды.

Звезды сулят этому знаку перспективы, о которых ранее приходилось лишь мечтать: руководство наконец оценит былые заслуги, появятся выгодные деловые предложения или реальный шанс запустить собственный проект.

В финансовом плане Овнов ждет существенный рост доходов, однако эксперт предупреждает о необходимости разумно распоряжаться внезапными поступлениями, направляя их в надежные активы или на обустройство жилья.

Рак: гармония в доме и поддержка влиятельных людей

Представители водной стихии в этот период будут руководствоваться в первую очередь своей развитой интуицией, которая станет главным проводником к успеху. Астролог предрекает Ракам успешное решение застарелых жилищных и семейных вопросов, долгое время висевших мертвым грузом. Кроме того, на горизонте появятся влиятельные люди, готовые оказать бескорыстную протекцию в карьере.

Личная жизнь также порадует переменами к лучшему: одинокие Раки имеют высокие шансы встретить надежного спутника, а те, кто уже состоит в отношениях, обретут долгожданную стабильность и душевное равновесие.

Стрелец: расширение горизонтов и смена статуса

Стрельцы вплоть до наступления новогодних праздников будут чувствовать себя главными любимчиками фортуны. Их природный оптимизм и решительность притянут множество удачных возможностей, связанных с путешествиями, обучением и заключением крупных сделок.

В деловой сфере наступает идеальный момент для оправданного риска и смелых шагов, поскольку любые переговоры с высокой вероятностью увенчаются успехом. Тамара Глоба настоятельно рекомендует Стрельцам не сомневаться в собственных силах и браться за масштабные задачи, ведь заложенный сейчас фундамент обеспечит процветание на протяжении всего следующего года.

По материалам «Про город«