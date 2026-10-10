Правнука Леонида Брежнева объявили в розыск по уголовному делу

Родственника генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Антона Милаева объявили во всероссийский розыск, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В базе данных МВД появилась запись о розыске Антона Милаева, чьи данные совпадают с названым правнуком генерального секретаря», — говорится в материале.

При этом собеседник медиахолдинга не уточнил, по какой уголовной статье Милаева хотят привлечь к ответсвенности.

Как ранее писала «База», он является названым внуком дочери генсека Галине Брежневой. Она воспитывала его как родного. Со своей стороны, мать Милаева Ирина Кузнецова рассказала изданию, что ее сын ушел добровольцем на фронт сапером и в ноябре перестал выходить на связь.

Летом этого года стало известно, что боец находится в плену у ВСУ в Херсонской области.

Как пишет ТАСС, Милаев родился в 1980 году в Москве. Он является внуком известного циркового артиста Евгения Милаева, который был первым супругом Галины Брежневой.