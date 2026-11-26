На заседании в Санкт-Петербургском городском суде Анна Джаббарова, обвиняемая в убийстве дочери, заявила, что девочка снится ей каждую ночь, пишет 78.ru.

По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, избила и задушила ребенка в квартире на Апраксином переулке. После этого она поместила тело в сумку, убрала ее в диван и покинула место преступления.

В суде Джаббарова заявила, что до трагедии в семье не было никаких проблем. Она подчеркнула, что любили дочь, заботилась о ней, обеспечивала едой, одеждой и всем необходимым. Женщина до сих пор не может принять случившееся.

«По словам подсудимой, ей не хватало поддержки близких и друзей после рождения ребенка, а дочка снится ей каждую ночь», — говорится в публикации.

Подсудимая добавила, что малышка уже могла бы начинать ходить.

Обвиняемая также рассказала о частых конфликтах с отцом ребенка. Она утверждала, что он испытывает неприязнь к дочери, и добавила, что мать мужчины практически не интересуется внучкой. Джаббарова выразила сожаление, что не разорвала отношения с ним раньше.