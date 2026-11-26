В Ингушетии во время свадебного кортежа одна из участниц торжества получила огнестрельное ранение головы, пишет Mash Gor.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда один из членов процессии начал стрелять, и пуля попала в девушку. Ее срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Пострадавшая провела в больнице больше трех недель. Сейчас ее состояние стабильное, врачи готовят ее к выписке», — говорится в публикации.

При этом в ближайшее девушке предстоит перенести еще несколько операций.