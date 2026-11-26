В Рязанской области не планируется сокращение учебных заведений. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе прямой линии, отвечая на вопрос рязанки, и сообщил о том, что в регионе создаются объединенные образовательные центры. Также он рассказал о ходе работ по строительству и капитальному ремонту школ и детских садов.

К губернатору обратилась жительница Кораблинского округа, которая высказала опасения по поводу закрытия школы.

«Ни одного учебного заведения мы не планируем сокращать! Сейчас проходит модернизация системы образования, в том числе создаем образовательные центры на базе нескольких учреждений», – сказал глава региона.

Павел Малков отметил, что будет создано единое юридическое лицо с общей бухгалтерией, кадровой, юридической и прочими службами. При этом все деньги, которые получится сэкономить при объединении учреждений, останутся в системе образования.

Отвечая на вопросы о ходе строительства образовательных учреждений, губернатор отметил, что в целом за последние годы в регионе введено в эксплуатацию четыре новые школы и одиннадцать детсадов. Сейчас одновременно строится семь школ и три детских сада. В ближайшее время начнется строительство спортзала в Михайловской школе-интернате.

Несколько вопросов, поступивших на прямую линию, касались затянувшегося строительства ряда школ в регионе. По словам губернатора, срок сдачи школы в микрорайоне «Олимпийский» перенесен на будущий год, готовность объекта составляет 70%. Конкурс на строительство школы №28 в микрорайоне Мервино и в районе ДПР-7 выиграла недобросовестная компания. В настоящее время с подрядчиком контракт расторгнут, возбуждены уголовные дела. Новый подрядчик выполнил часть работ, по остальным ведется корректировка проектно-сметной документации. Ввод этих объектов перенесен на 2028 год. Работы по строительству школы в Касимове будут завершены до конца года.

Кроме того, Павел Малков рассказал о ходе работ на других строящихся объектах. Так, школа в микрорайоне Семчино готова на 73%, работы идут по графику, открыть ее планируется к 1 сентября 2027 года. В сентябре следующего года намечено открыть передовую школу в Мервине, ее строительство ведется по поручению Президента РФ В.В. Путина. Она готова более чем наполовину, параллельно идет формирование педагогического коллектива. Строительство второго корпуса школы в Дядькове планируется завершить в 2028 году.

В регионе продолжается возведение детских садов. В рязанском «Метропарке» объект уже готов, оформляются документы на ввод. Готовность детсада в Александро-Невском составляет 98%, он начнет работать в начале будущего года. В 2027 году откроется детский сад в Ряжске, который уже наполовину готов, работы идут по графику.

Ведется большая работа по обновлению действующих учреждений образования. Павел Малков подчеркнул, что за последние пять лет провели комплексный ремонт в 65 школах. На следующий год приведут в порядок еще десять школ.