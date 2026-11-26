В 2027 году российские университеты могут получить еще меньше мест для платного обучения. Минобрнауки планирует продолжить сокращение коммерческого приема, пересмотреть перечень ограничиваемых специальностей и изменить правила распределения квот между вузами. При этом некоторые направления, включая медиакоммуникации, дизайн и рекламу, могут вывести из-под ограничений.

О планах ведомства сообщила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова 25 ноября на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Подробности приводит «Парламентская газета».

Платных мест в вузах стало меньше на 97 тысяч

Закон о государственном регулировании платного приема действует с 2025 года. Приемная кампания 2026 года стала первой, когда университеты применили новые ограничения. По словам Елены Тумаковой, в результате количество коммерческих мест сократилось на 13%, или 97 тысяч.

Под сокращение попали направления, которые Минобрнауки считает невостребованными со стороны экономики. В перечень вошли 40 позиций: 28 программ бакалавриата и 12 специальностей специалитета. Среди них экономика, юриспруденция, торговое дело, менеджмент, психология, государственное и муниципальное управление, горное дело, пожарная безопасность, нефтегазовое дело, жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

Замминистра пояснила, что прежде всего сокращали заочные и очно-заочные места. Ограничения затронули программы с низкими проходными баллами ЕГЭ, университеты с некачественным приемом и учебные направления, к реализации которых возникали вопросы.

Правительство намерено ежегодно обновлять перечень специальностей, чтобы учитывать потребности экономики и изменения на рынке труда.

Какие специальности могут вывести из-под ограничений

В 2027 году сокращение платного приема продолжится. Елена Тумакова не назвала точное количество мест, которые планируют убрать, но сообщила, что оно составит не менее половины от уже сокращенного объема.

При этом Минобрнауки собирается исключить из перечня направления, для которых регулирование коммерческого набора считают излишним.

Речь идет о трех группах специальностей:

Приоритетных для развития страны.

Тех, где университеты обеспечивают качественный набор студентов.

Направлений с изначально небольшим количеством платных мест.

В качестве примеров замминистра назвала медиакоммуникации, дизайн, телевидение, рекламу и связи с общественностью.

Возможность свободного набора может появиться и на некоторых других специальностях. Например, по направлению «Прикладная этика» на всю страну приходится всего 16 платных мест.

Как университетам будут распределять платные места

Изменится и подход к определению количества коммерческих мест для конкретных вузов.

Минобрнауки намерено учитывать научную и лабораторную базу университетов, наличие надежных партнеров-работодателей и показатели трудоустройства выпускников.

Предполагается, что преимущество получат учебные заведения, которые не только набирают студентов, но и обеспечивают востребованность полученного образования на рынке труда.

В некоторых регионах ограничения на платный прием вводить не планируют. Речь идет о приграничных территориях и исторических регионах России.

Отдельные правила подготовят для специальностей, куда поступают преимущественно выпускники колледжей и техникумов. Поскольку они могут не сдавать ЕГЭ, оценивать качество приема по среднему баллу экзаменов затруднительно.

В Минобрнауки обещают применять гибкий подход и пересматривать ограничения с учетом результатов приемных кампаний.

Вузы будут конкурировать за платных студентов

Еще одно изменение касается порядка распределения бюджетных и коммерческих мест.

Сейчас университеты получают обе квоты одновременно — до 31 декабря года, предшествующего приемной кампании.

С 2027 года процедуру планируют разделить на два этапа. Сначала Минобрнауки определит количество бюджетных мест на основании обоснованных заявок университетов. Затем специальная комиссия установит объем платного приема с учетом необходимости комплектования учебных групп.

Ведомство намерено учитывать профиль университета. Это должно помочь избежать ситуации, когда медицинские, аграрные или лесотехнические вузы открывают факультеты, не связанные с их основной специализацией.

Образовательный кредит распространят на новые направления

Изменения затронут и льготное образовательное кредитование. Перечень специальностей, на которые можно оформить такой заем, планируют расширить. В него собираются включить программы среднего профессионального образования, а среди направлений высшего образования — журналистику и медиакоммуникации.

Отдельно депутаты Госдумы подняли вопрос о втором высшем образовании. По закону оно предоставляется на платной основе. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Алла Салаева отметила, что люди обычно подходят к получению второго диплома более осознанно. По ее мнению, важно сохранить возможность получить такое образование.

По итогам последней приемной кампании на второе высшее поступили около 9 тысяч человек — это 3% от общего числа абитуриентов. В Минобрнауки заявили, что дефицита мест нет, но ведомство готово отдельно контролировать ситуацию при необходимости.