Рязанский автотранспортный техникум имени Живаго переедет из здания на улице Полевой в новый учебный корпус на улице Мусоргского. Об этом 26 ноября сообщил губернатор Павел Малков во время прямой линии.

По словам главы региона, нынешнее помещение не соответствует современным требованиям к качеству обучения и безопасности студентов.

В новом корпусе оборудуют восемь учебно-производственных зон, мастерские, лаборатории и аудитории. Рядом разместят автодром площадью один гектар. Кроме того, власти прорабатывают вопрос обустройства общежития для учащихся.

Существующий комплекс зданий сносить не планируют. Его намерены сохранить и разместить там «Город мастеров». Концепция проекта предусматривает объединение нескольких направлений: театра, балетной студии, народных художественных промыслов и исторической кузни.

Сейчас разработчики дорабатывают концепцию. Начать реализацию проекта рассчитывают в 2027 году.