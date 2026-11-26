Тема дорог оказалась на первом месте по числу обращений, поступивших на прямую линию губернатора Павла Малкова. Об этом стало известно в ходе эфира 26 ноября.

Топе по популярности у жителей Рязанской области также вопросы ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта и образования. Больше всего обращений поступило из Рязани. На втором месте — Рязанский округ, следом идут Спасский, Шиловский и Чучковский округа.

Глава региона обратил внимание на то, что увеличилось количество жалоб на управляющие компании. С одной стороны, это говорит о том, что люди видят, что их проблемы решаются, и чаще заявляют о проблемах. С другой — что управляющие компании недорабатывают.

Малков отметил, что вопросов и претензий к работе управляющих компаний всё ещё много. У порядка 100 организаций лицензий уже отозваны.

«Должны остаться сильные, обладающие ресурсами компании», — подчеркнул Малков.

Он также рекомендовал жителям обращать внимание на рейтинг управляющих компаний на портале «Открытый регион 62» и не забывать о праве сменить УК в случае её неудовлетворительной работы.