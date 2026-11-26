В Рязани для граждан, чьё имущество пострадало в результате террористических актов — в том числе из‑за атак БПЛА, — вводится новая льгота: полное освобождение от уплаты налога на объекты жилой недвижимости, признанные непригодными для проживания. Соответствующее решение приняла сегодня Рязанская городская Дума.

Льгота действует за налоговый период, когда произошёл инцидент.

Кроме того, скорректировано Положение о земельном налоге. Участникам СВО будут предоставлены налоговые льготы. При этом из перечня льготников исключена категория многодетных родителей (с тремя и более несовершеннолетними детьми): такая преференция уже закреплена на федеральном уровне Налоговым кодексом РФ, чтобы не допускать дублирования льгот.

Депутаты утвердили Программу приватизации муниципального имущества на 2027 год и определили условия приватизации.

Нежилые помещения переданы:

в аренду — Рязанской региональной общественной организации «Рязанский областной таджикский центр „Самани“» и ПАО «Ростелеком»;

в безвозмездное пользование для размещения приёмной — депутату РГД Илье Шишкину.

Также обновлён персональный состав топонимической комиссии города.

Утверждены границы четырёх территорий Территориального общественного самоуправления: посёлка Мехзавода, а также ТОС «Культурный», «Сиреневый» и «Эдем».