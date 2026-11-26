Городская Дума изменила Генеральный план Рязани и Правила землепользования и застройки по участкам в Лесопарке. Корректировки нужны для проекта комплексного благоустройства набережной рек Трубеж и Ока — от Кремлёвского моста Северного обхода до Орехового озера.

Несколько участков, числившихся в разных зонах — делового, общественного и коммерческого назначения, прочих обслуживающих и деловых объектов, объектов транспортной инфраструктуры, водных поверхностей, лесопарков и зон отдыха, — переводят в зону городских парков, скверов и бульваров.

На этих землях планируется строительство пристани «Рязань» с береговыми примыканиями и набережной: от Кремлёвского моста до пристани и до Орехового озера.

Проект набережной в Рязани обсуждают давно: власти анонсировали на берегу Трубежа и Оки три пристани, амфитеатр, прогулочные дорожки, кафе и маяк, а набережная длиной три километра должна стать частью Большого пешеходного маршрута от Кремля. Летом в администрации города обещали приступить к благоустройству после выделения целевого финансирования и определения подрядчика.

Изменения в Правила землепользования и застройки также одобрены по публичному уведомлению компании «Роскадастр»: в Единый государственный реестр недвижимости внесены изменения в сведения о границах отдельных территориальных зон.